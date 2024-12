Ilnapolista.it - La nuova Superlega è già vecchia, senza idee. È solo una trappola per capire come reagirà la Uefa (NYT)

Molte delle start-up da miliardi di dollari che dominano le nostre vite vantano genealogie improbabili. YouTube era inizialmente un sito di incontri. Twitter è cresciuto dalle ceneri di Odeo, un’app di podcasting abortita, ed è stato concepitoun modo per dire ai tuoi amici quando stavi cenando. Facebook si è prefissava di valutare se le persone fossero attraenti o meno. Oggi influenzano le elezioni.Il punto, scrive il New York Times, è che “non è del tutto impossibile che tra qualche anno milioni di persone apriranno con gioia la piattaforma di streaming Unify, beatamente ignare del fatto che, al momento del lancio, avrebbe dovuto essere unaeuropea”.Magari “Unify finirà per essere un compagno di intelligenza artificiale iperrealista che assomiglia a Florentino Perez, o un’app che misura il tuo livello di arroganza,quella che tiene traccia dei tuoi passi, o un simulatore che consente agli utenti di alleviare lo stress frustando cavalli morti.