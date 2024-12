Ilrestodelcarlino.it - La Futsal questa sera in campo contro Treviso

LaCesena è in risalita, lenta ma continua; il pari di Milano (3-3) ha lasciato qualche rammarico ma anche la convinzione che la squadra è sul pezzo e ha agganciato in classifica Modena e Leonardo Cagliari (se il torneo finisse ora una delle tre farebbe i playout) a +5 dalla retrocessione diretta.alle 20.30 al PalaPaganelli arriva la terza in classifica, lo Sporting Altamarcache però di recente ha pareggiato sia con Rovereto che con Verona fanalino di coda. L’anno solare per i bianconeri terminerà sabato 28 dicembre a Cagliariil Leonardo, autentico match salvezza essendo gli isolani ultimi in classifica.sarà un match difficile ma non impossibile, i veneti hanno 23 punti in graduatoria a -4 dalla capolista Mantova. In 10 giornate hanno ottenuto sette vittorie (tra la terza e l’ottava giornata), due pareggi e una sconfitta.