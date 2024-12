Ilgiorno.it - La crisi del chip, a Parigi St non parla di esuberi ma restano i timori

Agrate (Monza e Brianza), 20 dicembre 2024 – ASt glissa sugli, “resta l’ambiguità, l’azienda non ha affrontato il tema dei numeri su Agrate e sugli altri siti e ha rimandato la partita a gennaio”, dicono i sindacati dopo l’incontro di tutti i delegati del gruppo in Francia. Sulla vicenda si accendono i riflettori a Roma, due interrogazioni in Senato, una di Alleanza Verdi Sinistra e l’altra del Pd: chiedono al governo di intervenire. “Teniamo alta la guardia e non nascondiamo la preoccupazione – dicono Petro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgl Brianza ed Enrico Vacca alla guida della Fim-Cisl provinciale –. Aspettiamo il ministero. L’azienda a inizio dicembre ha accettato il percorso condiviso al Mimit sul nuovo piano industriale che chiarirà il ruolo dello stabilimento di via Olivetti e dei suoi oltre 5mila operatori”.