Lanazione.it - “Indagini sulla caldaia”. Famiglia uccisa dal monossido, l’inchiesta e le possibili cause

Firenze, 20 dicembre 2024 – E’e su un suo possibile malfunzionamento che si starebbero concentrando letragedia di San Felice a Ema, dove nella giornata di ieri, 19 dicembre, sono state trovate morte tre persone, mentre una quarta, una bambina di 6 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni al Meyer.sterminata dal, le condizioni della bambina al Meyer A togliere la vita a Matteo Racheli, il padre dei due bimbi, alla sua compagna Margarida Alcione e al piccolo Elio, il bimbo di 11 anni, potrebbe essere stato ildi carbonio. Le esalazioni erano state indicate fin da subito come causa del triplo decesso, ma nell'abitazione erano state trovate anche alcune stufe. Ledei vigili del fuoco, diretti dalla procura guidata da Filippo Spiezia, si stanno concentrandoche era installata in casa.