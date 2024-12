Ilnapolista.it - Il ds del Lecce Corvino: «Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu. Per qualunque cifra, non se ne va»

Dopo la conferenza di Giampaolo, in sala stampa interviene il direttore sportivo delPantaleoper parlare della prossima sessione di mercato e delle voci di mercato su. Le sue parole riportate da Tmw.Leggi anche: Sticchi Damiani: «? Sono interessati a lui in Italia e non solo. Al momento nulla di concreto»: «Non ci priveremo dia gennaio»«Il mercato invernale come sapete è diverso da quello estivo. Il mercato di gennaio ha i suoi tempi e si caratterizza per le sue regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Un nome famoso che sta giocando in un altro club ripara una situazione. Chiedo però aquale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Qualcuno può dire che con tanti soldi forse è possibile.