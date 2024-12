Unlimitednews.it - I Lakers vincono a Sacramento, i Warriors crollano a Memphis

ROMA (ITALPRESS) – Colpo esterno dei Los Angeles, che, nella gare della Nba giocate nella notte italiana, hanno espugnato il campo deiKings. Al Golden 1 Center, hanno brillato i gialloviola, che hanno vinto per 113-100. Sugli scudi il 39enne LeBron James: la stella deiha battuto il record di Kareem Abdul-Jabbar relativo ai minuti giocati nella stagione regolare. Per lui ben 57.457 minuti.A guidare il Gruppo Ovest ci sono sempre gli Oklahoma City Thunder, che si sono ripresi dopo la sconfitta nella finale della Nba Cup contro i Milwaukee Bucks Milwaukee e che hanno sconfitto gli Orlando Magic fuori casa per 105-99. Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso il match a quota 35 punti. Sesta vittoria di fila in campionato per i Thunder, che hanno consolidato così il primo posto in cima alla classifica del Gruppo Ovest con due punti di vantaggio suiGrizzlies, capaci di stendere i Golden Statecon un eloquente 144-93.