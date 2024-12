Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Modena-Pisa

, 20 dicembre 2024 - Torna la rubrica deiper un match di eccezione,. Scopriamo perché vale la pena guardare questa partita così ricca di potenziali spunti. L'ULTIMA PRIMA DEL BIG MATCH - Quella colsarà l'ultima partita prima della grande sfida con il Sassuolo. Per il titolo di campione d'inverno tutto dipenderà dal turno di questo fine settimana. Il Sassuolo si trova a quota 40 punti e ila 37, ragion per cui, se i nerazzurri dovesserobasterebbe un punto ai neroverdi per aggiudicarsi il titolo di Campione d'Inverno. LIND IN DUBBIO - Lind ha avuto un attacco influenzale e potrebbe essere in dubbio per partire titolare o dal primo minuto. Di conseguenza uno dei temi della partita sarà la titolarità in attacco. Toccherà a Nicholas Bonfanti, tra l'altro grande ex della partita, prendere il posto di Lind e giocarsi le proprie carte tornando magari anche al gol? Oppure sarà il danese nonostante tutto a stringere i denti e scendere in campo come avvenuto quando alcuni giocatori furono colpiti da un virus la scorsa settimana? LA PARTITA DI VAIRA - La trasferta diper il direttore sportivo delDavide Vaira ha un significato speciale: "Ho vissuto tre anni importanti ae non sarà una partita come le altre - ha detto il direttore nei giorni scorsi -.