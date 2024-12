Isaechia.it - Gianluca Scamacca dopo la rottura con Angela Nasti torna con l’ex: la (piccata) reazione di sua sorella Chiara

Leggi su Isaechia.it

lacon, punta di diamante dell’Atalanta e della Nazionale Italiana, sarebbeto con la sua ex fidanzata.Nessun annuncio ufficiale da parte del calciatore, da sempre molto attaccato alla sua privacy. A spoilerare il ritorno di fiamma è stato l’account ufficiale della società bergamasca, la quale nei giorni scorsi ha postato un carosello di foto riguardante il Christmas Party che si è tenuto alla presenza di tutta la rosa, staff tecnico e dirigenti.Nel post social è possibile notareraggiante accanto a Flaminia Apolloni, sua storica ex. I due sono stati legati dal 2021 fino a molto probabilmente a ridosso della scorsa estate, prima che l’Azzurro uscisse allo scoperto con la.Romana, classe 1988, responsabile commerciale, la Flaminia ha sempre preferito mantenere un certo low profile, tant’è che sui suoi social non sono presenti foto con il calciatore.