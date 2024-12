Bergamonews.it - Furti in casa, sgominata banda responsabile di 50 colpi nel Nord Italia: uno dei complici sfuggito alla cattura a Bergamo

Sarebbero circa una cinquantina iin appartamento commessi tra il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna ddi albanesinelle ultime ore dPolizia di Padova.L’indagine era partita il mese scorso, quando gli agenti avevano individuato un’auto usata per compiere i: tramite attività di pedinamento del veicolo e di analisi dei dati tecnici ricavati dalle telecamere di videosorveglianza e dai sistemi di lettura targhe di tutto il, erano poi riusciti ad accertare la responsabilità di una decina di, tutti compiuti da tre cittadini albanesi.I poliziotti hanno ricostruito minuziosamente gli spostamenti degli indagati, arrivando a bloccare il capo, 29 anni, in un appartamento di Abbiategrasso graziecollaborazione delle Squadre Mobili di Milano e: qui sono state ritrovate decine di oggetti rubati, radio e alcuni telefoni cellulari utilizzati per tenersi in contatto con i