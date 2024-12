Ilgiorno.it - Furti e ricettazione, un tesoro di orologi preziosi e abiti griffati a casa di un 29enne di Abbiategrasso

(Milano), 20 dicembre 2024 – Un uomo di 29 anni di nazionalità albanese, domiciliato ad, è stato fermato dalla polizia giudiziaria per il reato die trasferito pal carcere di San Vittore. Il malvivente è stato sottoposto, su richiesta del pm del tribunale di Milano, alla custodia cautelare in carcere. Misura stabilita per l’evidente pericolo di fuga e altre esigenze. Nell’abitazione dove viveva adè stata ritrovata una grande quantità di merce, provento di furto. Cinture edi marca, compreso un Rolex, borse, portafogli, collane d’oro, bracciali, orecchini, cinture Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, elettrodomestici, due smartphone e tanto altro materiale. La denuncia L’operazione è partita da una denuncia per furto in abitazione avvenuta all’inizio di dicembre in un comune della zona di Padova.