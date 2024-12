Lanazione.it - Finto carabiniere tenta di truffare una donna, la polizia lo blocca

La Spezia, 20 dicembre 2024 –diuna, fermato dalla. Nella giornata di mercoledì sono giunte alla Questura diverse segnalazioni da parte di cittadini contattati da un uomo, che si presentava loro come appartenente alle forze dell’ordine chiedendo soldi per un presunto incidente occorso ad un familiare della vittima, o per una immaginaria necessità di un parente del malcapitato. Verso le 17 dello stesso giorno unachiamava il Numero Unico di Emergenza 112 segnalando che la sorella era stata contattata telefonicamente da un presunto, che le comunicava che suo figlio aveva investito una persona sulle strisce pedonali e per questo motivo si trovava in caserma. L’uomo al telefono continuava precisando che affinché il figlio fosse rilasciato, ladoveva pagare una somma di denaro da consegnare ad unche si sarebbe presentato nella sua abitazione.