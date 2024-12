Sport.quotidiano.net - Edoardo Lonardo resta alla Samb: respinta l'offerta del Como

Leggi su Sport.quotidiano.net

. E’ questa l’indiscrezione dell’ultim’ora dopo che ilaveva presentato l’di acquisto per il giovane attaccantedirigenza rossoblù con il presidente Vittorio Massi in testa. Il club del Riviera delle Palme ha deciso di non cedere subito il classe 2005 che vanta anche altri estimatori in Serie A come Atalanta e Venezia. Tra i cadetti c’è la Sampdoria che lo sta facendo seguire con attenzione. E quinditerminerà la stagione con la maglia rossoblù. E poi nel mercato di giugno spiccherà il volo verso il calcio professionistico. A breve, poi, laprolungherà il contratto fino al 2027 anche al portiere Tommaso Orsini. L’estremo difensore del 2006 sta suscitando l’interesse di diversi club professionistici. Ora l’attenzione generale è rivoltatrasferta di Civitanova Marche.