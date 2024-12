.com - Eccellenza / Il Fabriano Cerreto ha scelto Gastone Mariotti

Sostituisce Riccardo Caporali esonerato dopo l’ultima di campionato persa in casa contro l’Atletico Mariner, 20 dicembre 2024 –Mariottti è il nuovo allenatore del.Sostituisce Riccardo Caporali esonerato dopo l’ultima di campionato persa in casa contro l’Atletico Mariner.ha esperienza inavendo guidato dopo la Forsempronese per ben 7 anni l’Atletico Gallo.©riproduzione riservataL'articolo/ Ilhaproviene da Lo sport della Vallesina.