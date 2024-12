Iodonna.it - Da inflare al volo sotto l'albero o da mettere nella calza della Befana, ecco 15 idee un po' diverse dal solito per amici e colleghi di lavoro

Leggi su Iodonna.it

Se anche voi vi riducete all’ultimo a fare i regali adi, sappiate che non siete soli. Le feste sono sempre un momento concitato da bilanciare trae famiglia, preparativi e chiusure. Ma non temete, sono tanti i regali last minute belli, originali e divertenti che si possono acquistare al. Victoria Beckham: «Il miglior regalo che David mi abbia mai comprato». Di cosa si tratta? X Leggi anche › Regali da gustare, 30last minute per doni golosi Quali regali per idi?La prassi sempre più diffusa del secret santa (il regalo a sorpresa) tranon deve essere l’occasione di riciclare la candela alla carruba che ci ha regalato la zia Adelina lo scorso Natale.