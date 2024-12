Da Grosseto a Sanremo | prima volta sul palco del Festival per Lucio Corsi

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ci sarà un maremmano doc alla prossima edizione di. Il grossetanoparteciperà in gara per la, con il brano Volevo essere un duro.Volevo essere un duro parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Parla (ammesso che questa canzone abbia una bocca) del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava”.Cantautore toscano,riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.Il 12 novembre ha pubblicato il suo nuovo singolo Tu sei il mattino (Sugar Music), disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.