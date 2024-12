Agi.it - Cosa ci fanno due Lamborghini sulle Dolomiti e perché il CAI protesta

Leggi su Agi.it

AGI - È diventato un caso la presenza di duedavanti al rifugio Comici in Val Gardena in Alto Adige. L'Alpenverein Suedtirol, il club alpino di lingua tedesca presente in provincia di Bolzano e il Cai Alto Adige, hanno criticato fortemente che i conducenti delle sue autovetture di lusso abbiamo ricevuto l'autorizzazione per raggiungere il rifugio ai piedi del Sassolungo nel cuore delle. "Questi avvenimenti come una provocazione, come l'ignoranza di qualsiasi regola di comportamento in montagna, indipendentemente dallo scopo, le auto di lusso non devono trovare spazio in un rifugio", ha detto il presidente dell'Alpenverein, Georg Simeoni e precisato, "eccoci opponiamo a nuovi progetti di sviluppo e di espansione sulla montagna". A fargli eco il presidente del Cai, Carlo Alberto Zanella che parla di "alta montagna ormai diventata un autentico luna park con elicotteri che scorrazzano nei cieli trasportando turisti, pseudo rifugi che offrono pernottamenti a 400 euro e cene gourmet a base di pesce, cabinovie che offrono aperitivi e cene serali, piste aperte anche di notte, malghe con musica a tutto volume e adesso esposizione di automobili che di certo non sono accessibili alle tasche di tutti".