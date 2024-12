Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico Bertagnolli e Ravelli sono secondi nel Giant Slalom

Leggi su Ilfaroonline.it

Prosegue il programma di gare dello Sci Nordino per gli Azzurri Paralimpici. La squadra di Sci, intanto, ha avuto la prima delle due giornate in programma, nelladela Courchevel, in Francia.In questo caso, Giacomo, con la sua guida Andrea, ha conquistato il secondo posto nelcon il crono di 2’16”20. Primi sul podio,arrivati austriaco Aigner Johannes con la sua guida (2’14”94).Nonostante la pioggia incessante sulla pista innevata francese,siconfermati sul podio. Nella stessa categoria di disabilità, Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, ha sfiorato il podio per pochi centesimi e si è piazzato al quarto posto.Nella categoria standing, Federico Pelizzari si è piazzato al sesto posto, mentre Davide Bendotti ha avuto la tredicesima posizione.