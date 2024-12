Liberoquotidiano.it - "Come abbiamo trovato i corpi": famiglia sterminata dal monossido, il racconto choc dei vigili

Ricordate la tragedia familiare accaduta negli anni Ottanta al regista Paolo Sorrentino? Raccontata, non senza sofferenza, anche nel suo film “È Stata La Mano Di Dio?”. Ebbene, una disgrazia del tutto simile si è ripetuta, a distanza di quarant'anni, anche a San Felice a Ema, una zona residenziale e di pregio a ridosso di Firenze. Tre morti, due adulti e un ragazzino di 11 anni, e una bimba di 6 anni, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer, con ogni probabilità a causa deldi carbonio. A fare la macabra scoperta idel fuoco, allertati dall'ex-moglie di Matteo Racheli, la vittima di 49 anni, agitata perché non riceveva risposte alle sue chiamate. Con lui sono morti suo figlio Elio e la compagna Margarida Alcione, 46 anni di origine sudamericana. Idel fuoco, giunti sul posto con le squadre specializzate di NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), quando hanno aperto le porte dell'abitazione si sono trovati davanti ad una scena macabra: unadistrutta, Matteo seduto con i suoi due bambini sul divano, mentre Margarida è a terra a poca distanza da loro, probabilmente svenuta mentre cercava di risolvere la situazione.