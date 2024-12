Sport.quotidiano.net - Ciclismo: le novità della Maltinti Banca Cambiano nel 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

Empoli,20 dicembre 2024 -per la squadra ciclistica élite-under 23. E’ stato completato l’organico con la riconferma di quattro atleti dell’ultima annata, Vignini giunto nella società empolese a stagione 2024 inoltrata dopo la cessazione di attivitàEtruria Sestese, Catarzi, Franchini e il campione toscano under 23 Salvadori, mentre sono sette i volti nuovicompagine empolese che sarà diretta sempre da Leonardo Scarselli e Tiziano Antonini. Una sostanziosa rivoluzione quella operata dai fratelli Roberto e Cristina(presidente e vicesocietà di via Carraia) alle soglie dei 50 anni dalla fondazione del sodalizio da parte del loro babbo, il compianto e indimenticabile Renzo. Tra gli arrivi il debuttante Stefanelli, ruota veloce di eccellenza tra gli juniores e gli esperti Giosuè Crescioli, l’atleta di Lazzeretto autore di una bella annata 2024 e il carmignanese Andrea Innocenti, che torna tra le file