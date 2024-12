Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Ferrara: va in scena l’ultimo Incendio al Castello per accogliere il 2025

, 20 dicembre 2024 – Ilsi avvicina esi prepara a celebrare l’arrivo delcon un evento che, giunto alla sua 25esima edizione, è ormai diventato un appuntamento fisso per la città. Ilferrarese, noto soprattutto per l’”delEstense”, richiama ogni anno migliaia di visitatori grazie all’atmosfera creata dallo spettacolo di suoni e fuochi d’artificio. L’attesa è tanta, quest’anno anche maggiore, dato che ilverrà chiuso a causa di un cantiere e pertanto, almeno per l’anno prossimo, lo spettacolo pirotecnico non si svolgerà. Il programma Nella serata del 31 dicembre protagonista nella città estense sarà Piazza, dove a partire dalle 22 prenderà il via l’intrattenimento musicale curato da Radio 105, per la prima volta partner dell’evento.