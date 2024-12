Cinemaserietv.it - Bugo lascia la musica, la reazione di Morgan è inaspettata: “Non è una buona notizia”

In questi giorniha annunciato che ha deciso di ritirarsi dallae di voler chiudere con un ultimo concerto il 1 aprile 2025 a Milano. Ladi, che conebbe un epico scontro durante una delle serate di Sanremo 2020, tanto costringere il primo ad abbandonare il palco, è. Castoldi infatti si è detto dispiaciuto chelasci, perché lo ha sempre stimato come cantautore. E avrebbe avuto piacere completasse la nuova versione della canzone presentata al Festival, in modo da farla uscire.Come scrive Adnkronos infatti,ha scritto su Instagram:“Non è unaper me, non mi dà gioia la sconfitta altrui. Non desidero affatto chesparisca dalle scene, innanzitutto perché non fa nulla che mi nuoccia e poi perché l’ho sempre apprezzato come cantautore.