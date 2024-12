Quotidiano.net - Black passion

Lo scrigno dei desideri Il regalo perfetto per chi ama i look creativi ha un nome: la Make-up Jewel box di Deborah Milano. All’interno accessori, colori e texture tutte diverse da combinare per osare con qualsiasi look: ombretti, gloss e rossetti, un illuminante, una cipria, una terra, matita occhi, labbra e specchio, oltre a un qr code che porta direttamente ai tutoriali di Luca Mannucci. Rimuovendo il contenuto, la box, realizzata in carta FSC diventa un fantastico portagioie. Occhi di gatto Sguardo intenso e penetrante? Per chi ama lo smokey eye e il potere magnetico di un eyeliner perfetto, Lord & Berry propone la linea Gothic, con l’eyeliner Inkglam e la eye pencil Smudgeproof. Effetto a lunga tenuta e colore intenso con finitura lucida “vernice” per l’eyeliner, texture cremosa e setosa di gel waterproof per la matita.