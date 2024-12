Arteta sulla forma fisica di Rice e Califiori Gabriel Jesus e cinque anni come allenatore dei Gunners

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 17:34:49 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Mikelafferma che Declane Riccardosono entrambi disponibili per la trasferta dell’Arsenal al Crystal Palace ed è fiducioso che Oleksandr Zinchenko possa unirsi a loro.Laha saltato la vittoria per 3-1 di mercoledì sul Palace nella Coppa Carabao per un problema non specificato, conche non era presente dalla vittoria per 5-2 sul West Ham il mese scorso.“Sono entrambi disponibili”, ha confermatonella conferenza stampa pre-partita di venerdì.E alla domanda su Zinchenko, che non si vedeva dalla vittoria per 2-0 sul Manchester United, ha aggiunto: “Penso che potrebbe essere disponibile”.Mercoledìha segnato una tripletta all’Emirates in quella che era la prima volta che segnava in casa in più di un anno, mentre deve ancora aprire il suo conto in Premier League in questa stagione.