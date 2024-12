Secoloditalia.it - Zelensky, disperato appello alla Ue: “Non abbiamo le forze per riprendere Crimea e Donbass”

“Nonleper riconquistare”. Parole delicate, quelle pronunciate ieri dal presidente ucrainoprima in un’intervista a un giornale francese poi al vertice convocato ieri dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, al quale ha partecipato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai presidenti di Consiglio europeo e Commissione europea, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e ad alcuni leader Ue. Il vertice è durato circa tre ore. Secondo quanto si apprende, l’Italia, anche come Presidenza G7, ha ribadito “il sostegno all’Ucraina esua legittima difesa”, con l’obiettivo comune di costruire “una pace giusta e duratura sulla base del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite”.Ue ammette l’impotenza suVolodymyry ha riconosciuto ieri che ad oggi l’Ucraina non ha leper riconquistare lae le parte deloccupate, ma ribadisce che Kiev non può e non vuole rinunciare ai propri territori.