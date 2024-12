Viso gonfio occhi spenti passo lento | cosa succede a Fedez? Fan preoccupati per la salute del rapper a Sarà Sanremo – Il video

Leggi su Open.online

Da ieri sera su X non si fa che parlare di, stavolta però il gossip, le critiche, le opinioni, anche forti, come sempre le ha stimolate l’imprenditore digitale, podcaster e, lasciano spazio ad una vivida apprensione. Tutto ciò è dovuto al modo in cui ieri si è presentato a, il format simil talent condotto da Alessandro Cattelan e voluto da Carlo Conti per stabilire i nomi dei quattro giovani artisti che andranno a comporre la categoria Nuove Proposte del Festival di2025. Conti, per l’occasione co-conduttore dello show, ha organizzato una passerella con i 30 big già annunciati da un paio di settimane per svelare i titoli delle canzoni. Schema semplice e veloce: entrata, breve intervista, titolo del brano e passerella d’uscita tra il pubblico. Quando però tocca ale cose vanno in maniera un pò diversa: già in entrata la camminata delè piuttosto dimessa, ma fino a lì nessuna grande sorpresa, ancora oggi ci ricordiamo i forti problemi di ansia mai nascosti ai tempi del2021, quando si classificò secondo insieme a Francesca Michielin con Chiamami per nome.