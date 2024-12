Lapresse.it - Vanuatu, aereo della Royal Australian Air Force porta i rinforzi dopo il terremoto

UnAirè atterrato aull’arcipelago dicarico di aiuti umanitari e di personale perreai soccorritoriil violentodi magnitudo 7.3 che ha colpito la nazione insulare, in particolare la capitale Port Vila, nella giornata di martedì. Il velivolo è poi rientrato in Australia con a bordo i connazionali rimasti bloccatiil sisma. Al momento si sta ancora scavando sotto le macerie e non è ancora stato confermato un bilancio ufficiale delle vittime.