Tv, dal 23 dicembre "Sonic Prime" debutta su Super!

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 dic. (askanews) – Dal 23su!, il brand di Paramount per bambini e ragazzi in onda sul canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky,la prima stagione di “”, con un appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì alle ore 18:15. “” è la serie televisiva animata basata sul franchise giapponese di videogiochithe Hedgehog, con protagonista il celebre riccio azzurro, che dopo averto in streaming, arriva ora in chiaro su! con gli episodi della prima stagione. Durante una prima battaglia esplosiva con il suo nemico di sempre, il Dottor Eggman,distrugge incautamente un misterioso artefatto chiamato il “Prisma del Paradosso” che frantuma tutto l’universo e manda lui e i suoi amici a precipitare attraverso dimensioni parallele chiamate i “Prismamondi”.