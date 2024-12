Inter-news.it - Trevisani: «Arnautovic via? Avrebbe conseguenze. Inter, un vantaggio in trasferta»

Riccardosi è espresso sulla situazione attuale dell’, commentando la crescita difensiva dei nerazzurri e indicando le sue sensazioni per il mercato invernale.IL COMMENTO – Il giornalista Riccardoha parlato a Radio TV Serie A del rendimento dell’in, sottolineando come un aspetto possa agevolare le prestazioni dei nerazzurri: «Insi esaltano le caratteristiche dell’. In pratica, per una squadra così forte come quella nerazzurra non è necessariamente un male giocare senza i propri tifosi. Ciò perché le avversarie si aprono e l’può approfittarne. Prima i nerazzurri prendevano veramente troppi gol, per me a causa di un problema mentale. L’aveva la stessa squadra dell’anno scorso, quindi vi era solo un problema di volontà. I nerazzurri si erano solo appagati, dopo aver vinto in maniera così furibonda, non iniziando questa stagione con le stesse convinzioni.