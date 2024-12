Leggioggi.it - Tredicesima statali su NoiPA: guida alla mensilità natalizia di dicembre 2024

I dipendenti pubblici al pari di quelli privati ricevono in occasione delle festività natalizie unadi retribuzione aggiuntiva alle dodici ordinarie da gennaio a: la cosiddettasu.Per ilassieme all’importo spettante a titolo di, verrà erogato anche il Bonus Natale, introdotto dal Decreto – legge 9 agosto, numero 113, convertito con modificazioni dLegge 7 ottobre, numero 143.Per fornire una serie di istruzioni ai dipendenti pubblici beneficiari della, sul portaleè stata pubblicata unaal pagamento, per verificare tempi, calcolo e accrediti.Di seguito tutte le istruzione per laai dipendenti pubblici. Indice A chi spetta laTempi di pagamento dellaCalcolo dellaTassazioneIl Bonus NataleA chi spetta laLaè riconosciuta daa tutti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni gestite che hanno maturato almeno un mese di retribuzione nell’anno in corso.