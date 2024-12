Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Riva del Po: la scomparsa dell'insegnante Davide Benetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quelladiè stata una notizia devastante, scioccante per le comunità didel Po, dove il 43enne insegnava, e di Copparo, dove risiedeva. Una giovane vita spezzata troppo presto, a seguito di un impensabile accadimento che il 9 dicembre ha trasformato una gita scolastica in un dramma. La morte dilascia un grande vuoto. Lo si percepisce nelle parole, cariche di commozione, del dirigente scolastico’Istituto comprensivo di Copparo Domenico Marcello Urbinati che, una volta avuta notizia, ha convocato nel pomeriggio di ieri un incontro con i genitori e gli psicologi per comprendere come affrontare la situazione e fornire il miglior supporto possibile agli alunni cui, subito dopo la caduta dal balcone, aveva avuto la forza di rivolgere un sorriso per rincuorarli e non farli preoccupare.