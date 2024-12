Lanazione.it - Tomaso Poggio riceve il premio LericiPea Liguri nel Mondo 2024

Genovese, scienziato di fama internazionale, ambasciatore dellaa ad ogni latitudine.tornerà nella città natale in occasione della consegna delnel, in programma questa mattina alle 11 nella sala di rappresentanza della Regionea (via Fieschi 15/A, 11mo piano, torre A). Un evento, che si potrà seguire in collegamento in diretta dalla pagina del, che si trasformerà in occasione per entrare neldi questo illustre scienziato, che dialogherà con il giornalista Franco Manzitti e presenterà il suo recente libro ’Cervelli, menti, algoritmi. Il mistero dell’intelligenza naturale, gli enigmi di quella artificiale’ (Sperling & Kupfer): un’esplorazione delle frontiere della scienza e un condensato di riflessioni sul futuro dell’intelligenza.