Ti tiro una scarpa Ballando con le Stelle cosa succede tra Federica Nargi e Luca Favilla a poco dalla finale

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Adesso tiuna”.con leon fire. La bellissima papabile vincitrice del programma di Milly Carlucci è in piena trans agonistica per questa attesissima. E c’è da dire che la meravigliosa, nota al grande pubblico come ex velina di Striscia la Notizia, ha intrapreso un percorso significativo nell’edizione 2024 dicon le. La sua partecipazione al programma di Milly Carlucci ha messo in luce non solo le sue doti artistiche, ma anche la sua determinazione e capacità di affrontare sfide personali e professionali.>> “Mariotto è partito”.con le, l’annuncio di Milly Carlucci: ci sarà alla?Sin dalle prime puntate,ha mostrato un notevole talento nel ballo, frutto di impegno e dedizione.