Studenti al freddo all'Istituto Enriques di Castelfiorentino: protesta contro il malfunzionamento del riscaldamento

All’superiorediglisono costretti, da quando le temperature si sono abbassate, a dover passare le ore di lezione al, causae cattiva manutenzione dei termosifoni dell’edificio. "L’impianto di, in realtà, funziona ed è stato manutenuto l’anno scorso: l’intervento tuttavia ha semplicemente attestato che le caldaie funzionano, ignorando il problema principale, cioè che le tubature sono otturate dal calcare, come affermato dall’operatore dell’azienda che ne cura la manutenzione, ossia Engie", denunciano gli. Quindi, l’impianto non permette il correttodei termosifoni, lasciando di fatto le classi al. Proprio gli stessisi sono mossi in prima persona, prendendo in mano la situazione, endo a gran voceil disagio vissuto, e dopo le parole, i ragazzi sono passati ai fatti.