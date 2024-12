Calciomercato.it - Si accende la pista Raspadori: mega operazione tra Napoli e Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Arrivano conferme sull’interesse della Juve per l’attaccante dele l’inserimento nella trattativa di alcune pedine fuori dal progetto bianconeroLaha ritrovato il sorriso con il poker in Coppa Italia rifilato al Cagliari e adesso è attesa dalla trasferta di Monza per ritrovare la via maestra anche in campionato.Giacomo(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta deve iniziare a correre e non può lasciare per strada altri punti dopo l’ennesimo (e deludente) pareggio contro il Venezia. Intanto tiene banco il mercato alla Continassa, con il Dt Giuntoli che ha confermato l’arrivo a gennaio di un nuovo difensore. Non è un mistero che la ‘Vecchia Signora’ abbia necessità di un nuovo tassello nel reparto arretrato, dopo aver perso nei mesi scorsi per il resto della stagione Bremer e Cabal.