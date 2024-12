Quotidiano.net - Sanremo 2024: Marcella Bella torna all'Ariston con 'Pelle diamante'

Leggi su Quotidiano.net

tutto attaccato. Già perchédi amante in bocca ad una donna alfa comeun brividino lungo la schiena al popolo del Festival l’avrebbe lasciato. Anche se, il brano che riporta la cantante catanese all’per la nona volta (miglior risultato il secondo posto del 2005 nella categoria “Classic” con Uomo bastardo, tanto per restare in tema) su quello spazio mancante sembra volerci giocare un po’ con un testo vibrante che non mancherà di far discutere. Il titolo l’ha annunciato lei stessa ieri sera al Teatro del Casinò davanti alle telecamere di Sarà, nel corso della maratona in diretta su Raiuno condotta da Carlo Conti con Alessandro Cattelan che ha laureato a trada notte i quattro talenti emergenti da far competere a febbraio sul palco dell’nella categoria delle Nuove Proposte scelti dalla commissione formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai “giurati fuori onda” Conti e il vicedirettore dell’intrattenimento Prime Time della Rai Claudio Fasulo.