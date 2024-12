Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione chiese post-terremoto 2012: sfide e successi a Ferrara-Comacchio

E’ Natale, ci siamo quasi. Prima le buone notizie. A gennaio aprirà la chiesa di Denore, entro la fine dell’anno quella di Porotto. A primavera – la stagione della rinascita – la chiesa di Vigarano Mainarda accoglierà di nuovo i fedeli, rinnovato abbraccio del paese ad un simbolo. Era maggio, anno, annus horribilis. Le scosse lasciarono piaghe sugli immobili, ferite le anime. La facciata si staccò, franò sulla piazza. "Ci siamo riusciti", dice monsignor Stefano Zanella, direttore dell’ufficio tecnico della diocesi. Sono le 11, nella sede della Curia in via Cairoli, l’arcivescovo Gian Carlo Perego fa un bilancio dell’anno che sta per chiudersi, lancia il suo messaggio natalizio alla comunità. Con lui, attorno al tavolo, monsignor Francesco Viali (ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro), Claudio Palmer e Raffaella Zucchini (ufficio economato dell’arcidiocesi), monsignor Massimo Manservigi, vicario generale della diocesi, Paolo Falaguasta, direttore della Caritas.