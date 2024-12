Fanpage.it - Pronti gli airbag per salvare i ciclisti: usciranno da una speciale tuta in caso di caduta

Il sistema è stato mutuato da quello messo in vigore attualmente dalla FIS, la Federazione Internazionale di Sci che lo ha inserito obbligatoriamente per le gare di discesa e Super G. I corridori indosseranno speciali tutine sotto le divise ufficiali: il 2024 è stato l'anno con il maggior numero di incidenti in assoluto nel ciclismo professionistico. L'UCI deciderà se e quando inserirli nel regolamento.