Occupazioni a scuola, il ministero dell'Istruzione sarà parte civile per nei processi per il risarcimento dei danni

Ile del Merito si costituiràneipenali a carico dei responsabili deidellestudentesche. Ad annunciarlo è il ministro Giuseppe Valditara parlando dei conti salati che diversi istituti si sono ritrovati a causa delleorganizzate da studenti e studentesse. Roma e Pisa sono i casi che fanno più discutere. Al liceo Gullace, nella Capitale, lehanno causatostimati in due milioni di euro, mentre al Virgilio, la cifra supera i 60mila. E non è andata meglio agli istituti Pacinotti e Da Vinci di Pisa, letteralmente devastati durante recenti proteste. Per il ministro la situazione è «inaccettabile». E «chi rovina unadeve pagare per rimetterla in sesto. Non devono più essere i cittadini a farsi carico di questi costi», ha ribadito Valditara, bollando gli episodi come «atti di mero teppismo, lontani dall’essenza della libera espressione o del diritto al dissenso».