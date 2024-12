Ilrestodelcarlino.it - Mobilità, intervista a Orioli: “Il tram, la mia sfida più grande, i progetti sono al sicuro”

Bologna, 19 dicembre 2024 –, lei lascia Palazzo d’Accursio dopo più di otto anni. Un bilancio dei due mandati? “Più che di mandati, si tratta di una parte della mia vita. Ho svolto gli impegni con passione e interesse: per me è stato un onore”. Valentina, assessora uscente alla, risponde al telefono tra una prova d’esame e l’altra con i suoi studenti di architettura dell’Alma Mater. CONFERENZA STAMPA SUI LAVORI DELCON MATTEO LEPORE E VALENTINACosa si porterà dietro ora? “Il dossier della candidatura dei portici all’Unesco è stata un’esperienza molto intensa”. Un privilegio? “Ho imparato tantissimo. Ho iniziato come assessore, ma anche essere nominata vicesindaco di Virginio Merola è stato un onore: in quegli ultimi anni di mandato sifinalizzate diverse cose, dal Piano urbanistico generale all’ingresso nella World Heritage List (Patrimonio mondiale dell’umanità, ndr)”.