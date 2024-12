Isaechia.it - Mauro Icardi denuncia Wanda Nara ma lei sbotta sui social lanciandogli accuse: “È impazzito! Mantengo le mie figlie da sola e…”

Non accenna a placarsi la querelle che nelle ultime settimane ha coinvolto i due ex coniugi.Dopo la decisione didi sfrattare l’ex marito e aver chiamato la polizia,aveva risposto con una contro, accusando la donna di violenza psicologica nei suoi confronti (QUI per leggere cosa è successo).Il calciatore, inoltre, aveva spiegato che lagli avrebbe impedito di vedere le sue dueFrancesca e Isabella nei giorni stabiliti. A seguito dellasporta contro l’ex moglie, però,è riuscito nel suo intento di ottenere nuovamente la possibilità di vedere le sue bambine e trascorrere con loro il Natale.Ad annunciarlo due giornaliste di Telefe, che hanno spiegato ciò che è successo, aggiungendo anche cheha rimediato una multa molto salata per le sue azioni contro l’ex marito:Potrà rincontrare le due persone più importanti della sua vita, che lo stavano aspettando da molto tempo.