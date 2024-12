Biccy.it - Maria Tomba: ecco perché si esibisce con il pigiama

si è sempre esibita con ile chi ha seguito la scorsa edizione di X Factor, quella del 2023, lo sa bene.La cantante, quarta classificata (nella stessa edizione che ha visto in gara anche altri finalisti di Sanremo Giovani come Angelica Bove, Selmi e Settembre) che si definisce “un po’ queen in discoteca, un po’ gattara nella mia cameretta“, ha più volte spiegato ildi questa scelta stilistica. Il tutto è riducibile in: comodità e colori sgargianti.“Praticamente sono andata nel reparto giorno di questo negozio ed era tutto così noiosoerano tutti colori neutri. I miei colori preferiti sono molto brillanti, quindi il fucsia, il viola, i colori fluo.. E quindi sono andata nel reparto notte con mia mamma e ho detto lì è pieno di colori! Ho detto questo è quello che stavo cercando! Poi alla fine sono dei completi.