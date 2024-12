Quotidiano.net - KTM mette in vendita le azioni di MV Agusta: prosegue la crisi austriaca

Bologna, 19 dicembre 2024 – Indagini in Austria, piano di riorganizzazione finanziaria, cessione delle quote di MV. KTM vive unasenza precedenti, tanto che qualcuno insinua ancora dubbi sulla partecipazione al mondiale Moto gp 2025. Per ora KTM conferma il progetto motorsport, quindi anche la top class, ma il manager di Pedro Acosta si è detto preoccupato della situazione dell’azienda, soprattutto in relazione agli sviluppi della moto che rischia di non tenere il passo delle rivali. Intanto, gli austriaci sono sotto indagine e stanno per cedere le quote di MV, la cui maggioranza era stata acquistata non molto tempo fa, a marzo 2024. Curatore fallimentare al lavoro MVsta per cambiare nuovamente proprietà. La casa di Varese non è considerata un asset fondamentale da KTM, che è infinanziaria, così un curatore fallimentare sta lavorando alla cessione delle quote in possesso degli austriaci, che avevano completato l’acquisizione del 50,1% dell’azienda a marzo 2024, dopo che a novembre 2022 erano entrati con il 25%.