Inter-Udinese formazioni ufficiali | esordio per J Martinez

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’e l’si affrontano questa sera negli ottavi di finale di Coppa Italia, con in palio il pass per sfidare la Lazio, vittoriosa sul Napoli. Simone Inzaghi opta per un ampio turnover, dando spazio a molte seconde linee, tra cui Josepin porta, Buchanan e Carlos Augusto sulle fasce, e la coppia d’attacco composta da Taremi e Arnautovic. Un’occasione preziosa per chi gioca meno di dimostrare il proprio valore.(3-5-2):13 J.; 36 Darmian, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Buchanan, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic.Allenatore: Simone Inzaghi.(3-5-2):66 Piana; 27 Kabasele, 29 Bjiol, 95 Touré; 77 Rui Modesto, 14 Atta, 25 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 7 Sanchez, 17 Lucca.