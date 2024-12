Ilfattoquotidiano.it - Il Comune cede il palazzo al Demanio e a Pisa a finire sotto sfratto è l’Unione Inquilini. “Le famiglie rischiano di perdere il nostro aiuto”

Chi difende gli sfrattati è. sfrattato. Non è un gioco di parole: sucdove, che da 50 anni si occupa di assistere migliaia didel territorio sulle questioni abitative (dagli sfratti alle questioni burocratiche) è “invitata” ad abbandonare la sua sede storica in centro entro il 25 gennaio 2025. “Il 18 novembre mentre facevamo assistenza a tante persone chedi rimanere senza una casa ci è stato notificato dall’Agenzia delun provvedimento diper la nostra sede” spiega l’associazione in una lettera aperta alla città. “Ostacolare l’attività di chi come noi si batte per il diritto alla casa – continua – è un danno per tutta la città e soprattutto per le persone più fragili”. Il motivo dello? Il provvedimento è stato adottato, spiegano dala ilfattoquotidiano.