I 5 COSPLAY di C-18 più belli e realistici

di C-18 che lasciano completamente a bocca aperta per quanto sonoe ben fatti. C-18 è uno dei personaggi cardine della saga degli androidi di Dragon Ball. Lei ed il fratello C-17 vengono incaricati di eliminare Goku e compagni, ma vengono poi assorbiti da Cell, il quale è in cerca della sua forma perfetta.Dopo che Cell viene sconfitto da Gohan alla fine della saga, Crillin decide di usare un desiderio per togliere le bombe dal corpo di entrambi gli androidi, ed è qui che fratello e sorella decidono di unirsi ai guerrieri Z come segno di ringraziamento per la loro bontà. Andiamo a scoprire assieme 5assolutamentedi questo personaggio.Posizione numero cinque tra i 5di C-18 per AkankshaIniziamo questa classifica con unregalatoci da Akanksha.