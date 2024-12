Ilrestodelcarlino.it - Fiorini vuole ingranare la quarta

Pesaro Rugby, serie A, al lavoro in vista dell’ultima partita del 2024 in programma domenica 22 dicembre al Teknowool Rugby Park. Per i giallorossi un periodo positivo, dopo un inizio stagione in salita la formazione pesarese si gode il 4° posto in classifica, frutto di 3 vittorie consecutive. Una posizione che porta il sorriso in casa dei kiwi per la prima volta ai gradini alti della classifica di Serie A. "Siamo orgogliosi di questo 4° posto, ma non del tutto soddisfatti, abbiamo buttato via un po’ di punti all’inizio della stagione e questo ci rammarica". È il capitano Diego Antonelli a fotografare l’umore dellaPesaro Rugby. "Ad inizio stagione non siamo riusciti a dare il nostro meglio, il precampionato è stato più difficile del previsto, con tanti infortuni e partite con squadre molto più forti di noi dove non siamo riusciti a provare tutto ciò che volevamo.