Filmato di Fedez fuori da Sarà Sanremo polemica su Rai Uno

ieri sera aè apparso affaticato, quasi triste, non proprio a suo agio e anche Carlo Conti se n’è reso conto, tanto che gli ha permesso di uscire dall’entrata e l’ha accompagnato. Una voltadal backstage il rapper ha evitato la stampa, non ha rilasciato interviste a nessuno, ma la Rai oggi ha trasmesso unesclusivo dell’uscita del cantante milanese dal Casinò di.Ildidopo la presenza a.Oggi Caterina Balivo a La Volta Buona ha mandato in onda unrealizzato da Domenico Marocchi, in cui si vedeche esce dal Casinò scortato da dei bodyguard e senza dire nulla si infila in un furgone, che poi l’ha portato a casa sua a Milano.Una volta tornati in studio Donatella Milani ha contestato l’applauso spontaneo del pubblico: “Scusatemi, ma l’applauso sarebbe da non fare, non lo farei.