È il momento del Prosecco light: la versione con meno alcol è l'ultima novità delle bollicine dei record

Ildel futuro avrà un'anima più leggera. E, a giudicare dai trend che si stanno affermando nel mercato globale del beverage, è probabile che i consumatori apprezzeranno - già lo fanno - un prodotto effervescente, facile da bere e, soprattutto, moderato. Nell'anno in cui brinderà alproduttivo di sempre, stimato tra 650 e 660 milioni di bottiglie, il maxi distretto veneto-friulano guarda avanti e studia il modo di soddisfare anche i palati più esigenti, i giovani, con una. Il Consorzio di tutela della Docè al lavoro, come racconta il presidente Giancarlo Guidolin in questa intervista esclusiva al settimanale Tre Bicchieri. Oggi, i limiti minimi per la Doc immessa al consumo sono fissati, da disciplinare, a 10,5% vol per il frizzante e il tranquillo e a 11% vol per lo spumante.