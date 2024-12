Scuolalink.it - Concorso docenti PNRR2 Scuola secondaria: le nuove FAQ del Ministero [In aggiornamento]

Ildell’Istruzione e del Merito in queste ore ha pubblicato online le FAQ ufficiali relative alper ladi primo e secondo grado, indetto con il DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024. Ilmette a disposizione 10.677 posti ed è rivolto sia ai laureati sia agli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), con possibilità di partecipare anche per chi deve completare il percorso di abilitazione. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2024 attraverso la piattaforma ministeriale. Requisiti di accesso al: chi può partecipare per laIlprevede requisiti specifici per diverse categorie di candidati, come riportato nelle FAQ dellaureati: devono possedere una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe dirichiesta e completata con 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche.