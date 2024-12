Lanazione.it - Chiusura attività commerciale a Viareggio per lavoro nero e violazioni di sicurezza

Luogo dinon a norma, dipendenti utilizzati al, mancata formazione del personale. Per questi motivi i carabinieri hanno disposto ladi un’digestita una commerciante di origine asiatica che dovrà pagare una multa salata e mettere in atto una serie di adeguamenti strutturali per poter riaprire il negozio. In particolare sono state evidenziate carenze in metria dilegate alla vendita di scppi e fuochi d’artificio. Ed è ovvio che con l’avvicinarsi della festa di San Silvestro i controlli delle forze dell’ordine si stanno moltiplicando. Le festività natalizie ormai iniziate, hanno pertanto dato il via al consueto piano straordinario di controllo "Natale in", con l’obiettivo dichiarato di di garantirea cittadini e ai turisti.